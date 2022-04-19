صواريخ مضادة للطائرات تختبر العلاقات بين موسكو وبكين

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تزويد روسيا للهند بالسلاح.

وجاء في المقال: ذكرت القناة التلفزيونية India Today أن موسكو سلمت دلهي القسم الثاني من إس-400 بشكل عاجل.

وقال الخبير العسكري الهندي، شيف أرور، إن إمداد الهند العاجل بصواريخ إس-400 يشكل إشارة إلى العالم بأسره. فموسكو تقول من خلال ذلك للبلدان التي تقف معها إنها تنفذ كل وعودها. وبالنسبة للهند، فإنها هذا بمثابة دعم معنوي وعملي على خلفية صراعها مع الصين وباكستان.

ولكن الصحافة الهندية تعطي معلومات متناقضة حول المكان الذي سيتم فيه نشر إس-400. فوفقا لأحد المصادر، سيتم ذلك في جبال الهيمالايا، حيث لا توجد حدود معترف بها رسميا مع جمهورية الصين الشعبية، بل هناك خط فصل بحكم الأمر الواقع، بين وحدات البلدين العسكرية. وفي الوقت نفسه، يجري تأكيد أن الصواريخ الروسية ستنشر في ولاية البنجاب، أي بالقرب من الحدود مع باكستان.

وفي الصدد قال الأستاذ المساعد في معهد دول آسيا وإفريقيا، بوريس فولخونسكي، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "تتعرض الهند لضغوط قوية من الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، لم تجرؤ واشنطن على فرض عقوبات على الهند، لأنها تخطط لتحويل دلهي إلى شريك استراتيجي في المعركة مع الصين".

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