تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول خطر خسارة روسيا سوق الغاز الإيطالية.

وجاء في المقال: تعتزم إيطاليا، وهي ثاني أكبر مشتر للغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، زيادة وارداتها من الوقود الأزرق من الدول العربية. ولهذه الغاية، قام وفد حكومي إيطالي بزيارة الجزائر وقطر. وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الجزائريين. وسيتم التوقيع على الوثائق اليوم الاثنين.

إيطاليا من أهم مشتري الغاز الروسي في أوروبا. ففي المجموع، تحصل من روسيا على 40٪ من إجمالي الغاز الذي تستورده.

لكن الخبراء، رغم تحول إيطاليا إلى الجزائر، لا يتوقعون مشاكل في العلاقات بين الجزائر وروسيا. ففي الصدد، قال نائب مدير معهد إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليونيد فيتوني: "كون الجزائر موردا تقليديا للغاز إلى أوروبا حقيقة واقعة في العقود الأخيرة. من غير المرجح أن تلقي زيادة الإمدادات لإيطاليا بظلالها على العلاقات بين هذه الدولة الأفريقية وروسيا الآن، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يتخلى، في الواقع الحالي، ببساطة الغاز الروسي. وعليه، فليس من الضروري الحديث عن منافسة مباشرة بين البلدين. من المرجح أن تتقبل موسكو ما يحدث بوصفه شيئا طبيعيا".

ومع ذلك، تبقى حقيقة أن دول العالم العربي، التي وصفها عدد من المحللين الروس بالحلفاء تقريبا، لا تسعى، إذا لم يكن ذلك مفيدا لها، إلى اتخاذ موقف محايد لمصلحة روسيا في الصراع بين موسكو والغرب. بل لا يمكن استبعاد انضمامها إلى العقوبات ضد روسيا. وإلى حد ما، بدأت هذه العملية بالفعل. ومن الأمثلة الحية على ذلك تعليق صندوق الثروة السيادية الإماراتي "شركة مبادلة للاستثمار" في مارس استثماراته في روسيا. وقد كانت الإمارات تعد قريبة سياسياً من موسكو مثل الجزائر.

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