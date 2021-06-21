خطر "دلتا+" ما المعروف عن السلالة الجديدة؟

كتب إيفان جوكوفسكي، في "غازيتا رو"، حول اكتشاف خطير وصل إليه أطباء في الهند، وأكدته منظمة الصحة العالمية.

وجاء في المقال: تم العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا في الهند، سميت "دلتا+".

وفي العاشر من يونيو، قال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغي، إن سلالة الفيروس التاجي المكتشفة في الهند تثير القلق الأكبر، فهي أكثر عدوى من الفيروس التاجي "الأصلي" وخطيرة حتى بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالمناعة.

هذه السلالة بالذات هي التي تسببت في انهيار نظام الرعاية الصحية في الهند هذا الربيع. وبعد ذلك تم اكتشاف "دلتا" في بريطانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وألمانيا وعدد من الدول الأخرى. وفي روسيا، اكتشفت السلالة الجديدة أول مرة في الخامس عشر من مايو لدى طلاب من الهند حطوا للدراسة في أوليانوفسك.

تختلف أعراض COVID-19 الناتجة عن سلالة دلتا عن أعراض مرض كوفيد -19 الكلاسيكي. وهي عادة ما تسبب الإسهال والغثيان والقيء وسيلان الأنف الحاد والتهاب الحلق وآلام المفاصل لدى المرضى. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي السلالة "الهندية" إلى جلطات في أوردة الساقين وصولا إلى الغرغرينا.

في الوقت نفسه، من يصاب بها في الغالب شباب لا تزيد أعمارهم عن 40 عاما. تتفاقم سرعة انتشار دلتا بسبب صعوبة تمييز الإصابة بها في الحالات الخفيفة عن نزلات البرد أو الأنفلونزا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصيب السلالة "الهندية" الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو سبق أن أصيبوا بكورونا. ومع ذلك، بحسب وزير الصحة الروسية ميخائيل موراشكو، لا يمكن القول بعد إن دلتا أكثر فتكا.

بشكل عام، أصبح الفيروس التاجي أكثر قابلية للتنبؤ. كما تقول طبيبة الأمراض المعدية سفيتلانا مالينوفسكايا. وقالت: "يأتي الناس، ونتابع مؤشراتهم، ونرى كيف تحدث تغيرات سريعة في الدم بشكل لا يصدق، خلال بضع ساعات بالمعنى الحرفي للكلمة. فعدد الصفائح الدموية يتضاعف وفق متوالية هندسية، ويصاب الشخص على الفور بجلطات في الأوعية الدموية". وبعد ذلك، قد يصاب بنوبة قلبية.

ومع ذلك، لا يعتزم العلماء تغيير تركيبة لقاح Sputnik V.. فبحسب غينزبورغ (مدير مركز غاماليا المنتج للقاح)، هذا العقار يحمي بشكل فعال من السلالة "الهندية"، لأنه يستهدف البروتين الأساسي لفيروس كورونا، الذي لم يتغير. وفي غضون بضعة أشهر، قد تبدأ سلالة جديدة تماما في لعب دور رئيسي، ومن غير العملي صنع لقاح جديد لكل منها.

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