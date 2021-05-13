يوم الأقصى حل على إسرائيل

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، عن تحول الصدامات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى تبادل للقصف، وخلافات أمريكية إسرائيلية في هذا الشأن.

وجاء في المقال: حل يوم القدس في إسرائيل على خلفية الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي، وكذلك هجمات "حماس" الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

أسفرت الاشتباكات التي وقعت ليلة الاثنين في المسجد الأقصى في الحرم القدسي الشريف وفي أجزاء أخرى من المدينة، عن إصابة أكثر من 300 فلسطيني و 21 شرطيا إسرائيليا.

وبحسب مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، فإن الشرطة قامت بهجوم بربري غير مسبوق على المسجد، وصادرت مفاتيح المبنى. وعلى الرغم من أن الإسرائيليين حاولوا توضيح أن هذه الإجراءات تمت بسبب "هجمات قبل مثيري الشغب الفلسطينيين"، إلا أن الأحداث في القدس تسببت في الغضب المتوقع من العالم الإسلامي بأسره.

ومع ذلك، فلا مصلحة لكثير من الدول العربية في التصعيد. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، بتواصل رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين مع الشركاء القطريين لـ "الالتزام بالهدوء على الجبهة الجنوبية". وتأمل إسرائيل في أن تؤثر قطر في حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، ذلك أن الدوحة هي التي تزود القطاع بالمساعدة المالية.

في الوقت نفسه، أعرب العديد من العواصم عن قلقه إزاء الأوضاع في القدس وقطاع غزة. وكان هذا الموضوع قد أثير، الاثنين، في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي. وقد دعت وزارة الخارجية الأمريكية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العمل معا لتخفيف التوترات في القدس. وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان شخصيا عن قلق واشنطن بشأن الوضع، من خلال اتصال بنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات. ورداً على ذلك، قيل له "إن التدخل الدولي مكافأة للمتمردين الفلسطينيين ومن يدعمهم، والذين يسعون لممارسة ضغط دولي على إسرائيل"، وإن المساعدة الوحيدة يمكن أن تكون عبر الضغط على "العناصر المحرضة" بين الفلسطينيين.

نشر محتوى المحادثة إياها الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد على موقع أكسيوس الإلكتروني. وكان هذا أول تعبير معروف عن استياء السلطات الإسرائيلية من تغيير واشنطن وجهات نظرها بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ففي عهد الرئيس دونالد ترامب، كانت الإدارة الأمريكية دائما تقف مع الجانب الإسرائيلي بشكل لا لبس فيه وتطالب الفلسطينيين بتنازلات.

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