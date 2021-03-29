ماكرون يدعو روسيا إلى القتال بسلاح "سبوتنيك V"

تحت العنوان أعلاه، كتبت لودميلا نيكولايفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول محاربة الاتحاد الأوروبي للقاح الروسي بمزاعم باطلة.

وجاء في المقال: خلال مؤتمر صحفي، عقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي عبر النت، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، الأصغر سنا في تاريخ الجمهورية الفرنسية: "من الواضح أن روسيا والصين تريدان التأثير علينا بواسطة اللقاحات"، ودعا الأوروبيين إلى أن يكونوا مستقلين من حيث إنتاج أدوية ضد COVID-19.

يأتي ذلك على خلفية أن العديد من الدول اشترت عمليا اللقاح من روسيا، وهناك أيضا طلب عليه في أوروبا، بما في ذلك من فرنسا. بحسب ما أكده مؤخرا المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف.

وقال دميتريف: "توصل الصندوق إلى اتفاقيات لبدء إنتاج Sputnik V مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا. وتجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات المصنعة لزيادة الأحجام في الاتحاد الأوروبي".

وفي الصدد، قال الباحثفي الأحياء الدقيقة، عضو أكاديمية العلوم الطبية الروسية، فيتالي زفيريف: "دعونا لا ننسى أن كل ما يتعلق بلقاح كوفيد هو، أولاً وقبل كل شيء، تجارة كبيرة. فالحديث لا يدور حتى عن ملايين، إنما مليارات الدولارات. وهذا يحدد سلوك أولئك الذين يمتلكون اللقاح. وأمّا ما يقوله الاتحاد الأوروبي الآن عن روسيا حول "سبوتنيك الخامس"، فهم دائمًا يقولون أشياء سيئة عنا، وسوف يستمرون في ذلك".

" يضغطون" على زعم أن روسيا "تهددهم باللقاح"...

كيف يمكن التهديد بعقار وقائي علاجي؟ هذا هراء. كلام لعديمي الحيلة. خلال الوباء، تبيّن أن الاتحاد الأوروبي منظمة بلا استراتيجية على الإطلاق.

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