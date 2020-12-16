حيث سيواصل بايدن نهج ترامب

كتب ليونيد باسترناك، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول موقف بايدن ونائبته هاريس من تل أبيب والصراع العربي الإسرائيلي.

وجاء في المقال:عملت واشنطن كوسيط في إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والمغرب. وقد أصبحت المغرب رابع دولة إسلامية، بعد الإمارات والبحرين والسودان، تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. هذا، في حد ذاته، مهم للغاية بالنسبة لإسرائيل، وشخصياً لترامب، الذي فعل الكثير بلا شك لتقوية نفوذ إسرائيل الدولي في الشرق الأوسط ونزع فتيل التوترات في الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام.

لا شك في أن موقف نتنياهو على المسرح العالمي سيضعف إلى حد ما مع رحيل ترامب. ومع ذلك، فلا ينبغي افتراض أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الديمقراطية ستغير بشكل كبير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. فبايدن وبيبي صديقان قديمان. وقد صرح كلا هذين السياسيين، مرارا، بذلك، على الملأ. نتنياهو، يعرف بشكل ممتاز ما هي آراء بايدن في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي. وهي، بشكل عام، معتدلة ووسطية تماما. فحين كان بايدن نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، كان مسؤولاً عن سياسة الولايات المتحدة الخارجية والدبلوماسية الدولية. ومن الواضح أن موضوع الصراع العربي الإسرائيلي احتل مكانة مهمة خلال فترة عمله نائبا للرئيس.

يدعم بايدن، بالطبع، إسرائيل، ولكن ليس بحماسة ترامب، ولا بـ"ضعف" أوباما. بل هو يحاول إيجاد طريقة سلمية للخروج من الصراع، من خلال إقامة دولة فلسطين، على قدم المساواة مع إسرائيل (التزاما بحل الدولتين)، بدلاً من فرض نوع من سياسة التهدئة على الدول العربية. في الوقت نفسه، تشتهر نائبة الرئيس بايدن، كامالا هاريس، بآرائها المؤيدة لإسرائيل. وهي من الداعمين النشطين للدولة اليهودية، وتعدها الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما عبرت بنفسها عن ذلك مرارا على الملأ.

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