آفاق البرنامج النووي السعودي المدعوم من الصين

كتبت نتاليا ماكاروفا، في "فزغلياد"، حول مدى واقعية إقدام السعودية على صنع سلاح نووي، وقدرتها على ذلك في حال أرادت.

وجاء في المقال:في معرض تعليقه على تقارير تفيد بأن الشركات الصينية تساعد المملكة العربية السعودية في تنظيم إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يستخدم في تطوير أسلحة نووية، قال خبير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، فاسيلي كاشين، لـ"فزغلياد": "لدى السعوديين طموحات لتطوير الطاقة النووية. لكن لا مصلحة لبكين في امتلاك الرياض سلاحا نوويا".

وأضاف كاشين: "في الوقت نفسه، تسعى الصين جاهدة لأن تكون من مُصدِّري التكنولوجيا النووية. وحتى الآن، قام الصينيون بتزويد باكستان بهذه التقنيات، حيث تم بناء محطة للطاقة النووية بمساعدتهم. وفي الثمانينيات، حاولت الصين تزويد السعودية بدفعة كبيرة من الصواريخ البالستية متوسطة المدى".

إلا أن ضيف الصحيفة استبعد قيام المملكة بصنع أسلحة نووية، فقال: "كل ما نعرفه عن الصناعة الدفاعية لدى السعوديين هو إمكاناتهم المنخفضة للغاية. فالرياض تعاني من مشاكل كبيرة في تدريب الكوادر العلمية والتقنية. وأما نماذج الأسلحة التي ينتجونها بمفردهم فيه الأكثر بدائية بين المعدات العسكرية. من الصعب أن نتخيل أن يستطيعوا تنفيذ مثل هذا البرنامج (النووي) بأنفسهم".

"أما بالنسبة للاعتماد على الموارد الخارجية، فهناك صعوبات، متمثلة في العقوبات والضغوط. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الصين بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لذلك، فلا أعتقد بأن للصينيين مصلحة في حصول الرياض على أسلحة نووية. لكن لديهم طموحات في تصدير المعدات المدنية لصناعة الطاقة النووية".

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