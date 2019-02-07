روسيا: لا ننوي نقل سفارتنا لدى إسرائيل إلى القدس

أكدت روسيا أنها لا تنوي نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مشددة على التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن واقع المدينة المقدسة.

وقال السفير الروسي لدى إسرائيل، أناطولي فيكتوروف، في مقابلة مع وكالة "تاس"، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "مسألة نقل سفارة روسيا من تل أبيب إلى القدس غير موجودة على الإطلاق في جدول الأعمال".

وتابع فيكتوروف: "تلتزم روسيا بالقاعدة القانونية الدولية فيما يخص قضية القدس، بما في ذلك القرارات المناسبة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وطفت قضية القدس إلى السطح بقوة على خلفية قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة والذي تم تطبيقه يوم 14 مايو الماضي خلافا لجميع القرارات الدولية الخاصة بهذا الموضوع.

ولقيت هذه الخطوة استنكارا شديدا من قبل دول كثيرة في العالم، مسفرة عن تصعيد حاد للتظاهرات الاحتجاجية للفلسطينيين ما أدى إلى مقتل العشرات منهم جراء الاشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وبعد هذا التطور حذت دولتان حذو الولايات المتحدة وهما غواتيمالا والباراغواي، اللتان نقلتا أيضا سفارتيهما إلى القدس، لكن السلطات الجديدة في الباراغواي تراجعت لاحقا عن هذا القرار، بينما أعربت مجموعة من الدول الأخرى على رأسها البرازيل والتشيك وأستراليا عن استعدادها لاتخاذ هذه الخطوة.

المصدر: تاس + وكالات