البرلمان المصري يوجه رسالة للقضاة بشأن التعديلات الدستورية

وجه وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أحمد حلمي الشريف، رسالة لقضاة مصر بشأن ما أثير حول التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أن مناقشتها تضمن للجهات القضائية موازنة مستقلة.

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وقال الشريف، في رسالته لرجال القضاء، الخميس: "قضاة مصر الأجلاء، نطمئنكم أنه ستتم مراعاة أن تكون للجهات القضائية موازنة مستقلة أثناء مناقشة التعديلات الدستورية".

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه بعد الموافقة على جميع المواد المقترحة في التعديل الدستوري، لا نملك إجراء أي إضافات على التعديلات التي تمت الموافقة عليها.

وأضاف وهدان في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، التعديلات الدستورية سيتم طرحها على الجلسة العامة للبرلمان 17 فبراير الجاري للتصويت عليها.

ونفى نادي قضاة مصر وجود أي تصريحات لرئيس النادي المستشار محمد عبد المحسن، تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا في البلاد.

وتشمل بعض التعديلات الدستورية المقترحة، إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

المصدر: وكالات