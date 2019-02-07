تداول بيان لـ"قضاة مصر" يعترض على التعديلات الدستورية والنادي يوضح

نفى نادي قضاة مصر وجود أي تصريحات لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا في البلاد.

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وقال المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، المستشار رضا محمود السيد، في بيان صدر عن النادي اليوم الخميس، إن النادي لم يصدر أي بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان.

يأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام أنباء تفيد باعتراض القضاة المصريين، على التعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب المصري.

وتشمل بعض التعديلات الدستورية المقترحة، إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

المصدر: RT