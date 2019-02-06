مصر.. إعلامية تهاجم الرجل المصري وتروج للروبوت الجنسي والنيابة تحقق! (فيديو)

أثارت الإعلامية المصرية رانيا بدوي، جدلا واسعا، بعد الحلقة التي طرحتها مؤخرا، وقامت فيها بالترويج للروبوت الجنسي ومهاجمة الرجل المصري.

إقرأ المزيد

وقالت الإعلامية المصرية: "اليوم معنا الروبوت يدلع، يقول لك بحبك، وكله حسب البرمجة".

وأحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من أشرف فرحات، المحامي، ضد الإعلامية رانيا بدوي، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور، بسبب فيديو "الروبوت الجنسي"، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق.

وجاء في البلاغ، أن الإعلامية خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو صوت وصورة عبر قناتها المسماة "كلام رنوش"، تخاطب فيه السيدات المطلقات والأرامل وتدعوهم إلى شراء "الروبوت الجنسي"، وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة يتضح من فحصها أن رانيا تحرض على الفسق والفجور.

وطالب مقدم البلاغ من النائب العام، بإحالة رانيا للتحقيق في الجريمة التي وقعت منها في حق المرأة المصرية بل وفي حق المجتمع المصري أجمع، كما طالب بمنعها من السفر ووضعها على قوائم ترقب الوصول والادعاء مدنيا ضدها بمبلغ مليون جنيه مصري.

المصدر: الوطن + فيتو