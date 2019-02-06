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مصر.. صدور الحكم النهائي في قضية "خلية الصواريخ"

أخبار العالم العربي

مصر.. صدور الحكم النهائي في قضية
kbc tv
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أبقت محكمة النقض المصرية اليوم الأربعاء على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الصواريخ".

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وجاء الحكم بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة في يونيو 2016 بالسجن المؤبد لـ22 متهما، والمشدد 3 سنوات لـ6 آخرين، وبرأت 8 متهمين في القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي تشمل 36 متهما بينهم 12 هاربا، حزمة من الاتهامات بينها إدارة وتأسيس جماعة أسست لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلا عن الشروع في قتل عدد من المواطنين.

المصدر: المصري اليوم

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