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مصنع 200 الحربي المصري: نصنع دبابات ومدرعات بمكونات أمريكية

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مصنع 200 الحربي المصري: نصنع دبابات ومدرعات بمكونات أمريكية
Reuters
الجيش المصري
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قال رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي في مصر اللواء يسري نمر، إن "دبابة القتال الرئيسية m1 a1 تم تصنيعها في مصر بمكونات أمريكية بنسبة 80% من المنتجات المصرية".

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وأضاف نمر عبر برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن المصنع أنشئ عام 1987 باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا القتالية، مشيرا إلى أن التشغيل في المصنع مصري 100%، وأن المصنع مستمر في إنتاج الأسلحة.

وأكد أن المصنع يقدم خدمات الصيانة والإصلاح وإنتاج قطع الغيار للدبابات ومدرعات القوات المسلحة، كما ينتج جميع دبابات القتال الرئيسية ودبابات النجدة الهندسية ومقطورات نقل الدبابات والمدرعات.

المصدر: صدى البلد

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