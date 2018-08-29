"رمسيس-2".. جيش من الدبابات الروسية زمن الحرب الباردة في مصر

يعتمد الجيش المصري بشكل كبير على التسليح الروسي منذ الاتحاد السوفيتي، حيث تعمل القوات المسلحة المصرية على تطوير كافة المعدات والأسلحة التي حصلت عليها منذ ستينيات القرن الماضي.

وأحد أهم الأسلحة الروسية في مصر هو سلاح الدبابات والمدفعية، الذي تسعى مصر إلى تطويره تحت مسميات جديدة مثل الدبابة "تي – 54 إي".

War Thunder

وصنعت مصر 425 دبابة من هذا النوع تحت مسمى "رمسيس-2"، حيث كانت مصر تستخدم دبابات "تي — 54" السوفيتية خلال فترة الحرب الباردة التي شهدت تواجدا سوفيتيا كبيرا في الشرق الأوسط.

MilitaryFactory

وتزن الدبابة المصرية 48 طنا، ويصل طولها إلى 9.6 متر، وعرضها 3.42 متر وارتفاعها 2.4 متر، ويتكون الطاقم الخاص بها من 4 أفراد، وبرج يمكنه الدوران 360 درجة لتشغيل أنظمة إطلاق النار، كما تحمل الدبابة مدفعا عيار 105 مم، وتعمل بمحرك ديزل قوته 908 أحصنة ويصل مدى سيرها إلى 530 كم، وسرعتها إلى 69 كيلومتر/الساعة.

كما تمتلك الدبابة 48 قذيفة من عيار 105 مم، و700 طلقة من عيار 12.7 مم، و4500 طلقة من عيار 7.62 مم، و8 قنابل دخان.

المصدر: MilitaryFactory+RT