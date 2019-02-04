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وفاة لواء عسكري مصري دفن حيا على خط بارليف!

أخبار العالم العربي

وفاة لواء عسكري مصري دفن حيا على خط بارليف!
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توفي اللواء المصري السابق محمد شفيق، شقيق الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي المصري السابق، وشيعت جنازته في مسجد المشير حسين طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

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اللواء المصري محمد شفيق
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وحضر العزاء العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين الحاليين والسابقين في مصر، على رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المصري، وعلي مصيلحي، وزير التموين الحالي، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ويمتلك اللواء المصري الراحل سجلا حافلا بالإنجازات، وتخرج في الكلية الحربية وتخصص في سلاح المدفعية عام 1962، وشارك في حروب مصر من 1967، مرورا بحرب الاستنزاف التي أصيب خلالها، وأسقط ودمر العديد من مركبات العدو، انتهاء بحرب أكتوبر 1973.

وخلال حرب أكتوبر 1973، شارك محمد شفيق في أسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، كما دفن حيا داخل مقبرة بعد أن وقع مغشيا عليه وظنوا وفاته، وفقد بصره لمدة 21 يوما.

وانتشرت صورة شهيرة للواء المصري، وهو يصلي الظهر، مرتديا الزي العسكري في ميدان المعركة خلال حرب أكتوبر، وانتشرت الصورة على نطاق واسع على مستوى العالم.

المصدر: الوطن

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