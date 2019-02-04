الكشف عن تفاصيل مقتل 4 خبراء في مشروع سعودي في اليمن

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، مقتطفات من مواد التحقيق في حادث انفجار الألغام بمحافظة مأرب اليمنية، ومقتل خمسة خبراء عاملين في مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن.

وذكرت "عكاظ"، أن السلطات اليمنية في محافظة مأرب عثرت على جثث 4 من خبراء الألغام العاملين في مشروع "مسام"، فيما عثر على أشلاء الجثة الـ5 العائدة لخبير من جنوب إفريقيا اسمه بيتر هيرمنز، على بعد يتراوح بين 50 و100 متر من موقع الانفجار.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق ذكرت أنها راجعت كاميرا التصوير في الموقع والتقت مع 4 خبراء نجوا في الانفجار، واتضح أن نائب مدير المشروع توجه مع 8 من الخبراء إلى مخزن الألغام ومخلفات الحرب بعد الحصول على إذن من العمليات، وحدد موعد التفجير بعد نقل الألغام على إحدى السيارات.

وأوضحت أن الخبراء الناجين في الانفجار تولى اثنان منهم تحميل السيارات بالأكياس الترابية وكان آخران داخل المخزن، فيما عمل الخبراء المصروعون على وضع الألغام في السيارة الأولى، حيث عمل 4 منهم على نقلها وبقي الـ5 على متن المركبة لترتيب العبوات ووقع الانفجار في هذه الأثناء.

كما أشارت إلى أن الانفجار تسبب باحتراق 3 سيارات أخرى كانت قريبة من موقع الحادث، فيما تضررت سيارتان أخريان تابعتان للمشروع بالشظايا، فضلا عن إصابة مبنى البرنامج و3 منازل مجاورة بأضرار خفيفة.

"مسام"، مشروع إنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018.

المصدر: "عكاظ"