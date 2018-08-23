اليمن.. مقتل خبير ألغام أثناء محاولته تفكيك مفخخة

لقي خبير في إزالة الألغام مصرعه، اليوم الخميس، لدى محاولته تفكيك قنبلة موقوتة في محافظة عدن جنوبي اليمن، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر في السلطة المحلية.

وقال المصدر إن العقيد عبد الله علي سرحان، أحد مهندسي المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، قتل أثناء تعامله مع قنبلة موقوتة زُرعت أمام مطعم في مديرية الشيخ عثمان​​​.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص كانوا متواجدين قرب موقع تفكيك القنبلة.

فيما أوردت وسائل إعلام أن عدد ضحايا المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن وصل إلى 28 قتيلا و60 جريحا، بينهم 20 معاقا.

يذكر أن محافظة عدن تعاني مؤخرا من انفلات أمني، حيث شهدت العديد من جرائم الاغتيال وتفجيرات وأعمال نهب في المحافظة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة لنشاطها، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على العاصمة صنعاء، ومعظم المحافظات اليمنية في يناير 2015.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 3 سنوات نزاعا مسلحا بين أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين، وسط غارات يشنها طيران التحالف العربي منذ مارس 2015 لدعم قوات هادي، فضلا عن نشاط بعض الجماعات الإرهابية كتنظيمي "القاعدة" و"داعش" هناك.

وتسببت الحرب في اليمن، حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، كما أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، كما هبطت الاحتياطات النقدية اليمنية إلى الحضيض.

المصدر: سبوتنيك + وسائل إعلام