للمرة الأولى تاريخيا.. البابا وشيخ الأزهر يقيمان في بيت واحد

View this post on Instagram

التواضع والتسامح متمثلا في شخصيتين عظيمتين .. البابا فرنسيس والإمام الطيب يستقلان سيارة واحدة ويقيمان في بيت واحد، يحدث لأول مرة في التاريخ على أرض الإمارات ‏⁧‫#لقاء_الأخوة_الإنسانية‬⁩ ‏⁧‫#البابا_فرنسيس_في_الإمارات‬⁩