إحالة أوراق شرطي مصري للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامه بتهمة قتل قبطي وابنه

أحالت محكمة الجنايات في محافظة المنيا بجنوب مصر اليوم أوراق شرطي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامه بتهمة قتل مسيحي وابنه.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة حددت جلسة الثاني من أبريل للنطق بالحكم، بحق الشرطي ربيع مصطفى خليفة وهو برتبة رقيب الذي اتهمته النيابة العامة بقتل عماد كمال صادق وابنه كمال الشهير باسم ديفيد عمدا مع سبق الإصرار في ديسمبر مستخدما سلاحا ناريا.

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وأمر النائب العام نبيل صادق وقتها بمحاكمة عاجلة للشرطي، وجاء في أوراق القضية أن تقرير الصفة التشريحية أثبت مقتل القبطي وابنه بعيارين ناريين وأن الشرطي ظهر في مقاطع فيديو وهو يطلق النار على المجني عليهما.

وقتل صادق (49 عاما) وابنه (21 عاما) في موقع بناء قرب كنيسة كان الشرطي معينا لحراستها، وهي الجريمة التي أثارت غضب المسيحيين في المنيا.

وطالب الأقباط وقتها بإجراءات حماية أكبر لهم خاصة أن الحادث وقع بعد مقتل سبعة مسيحيين في هجوم نفذه متطرفون في المحافظة في نوفمبر.

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المصدر: رويترز