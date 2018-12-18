نيابة مصر تحيل شرطيا للمحاكمة العاجلة لقتله مسيحيين اثنين في المنيا

أحالت النيابة العامة المصرية اليوم الثلاثاء شرطيا إلى المحاكمة العاجلة بتهمة قتله مسيحيا وابنه في مدينة المنيا جنوبي القاهرة.

وأوضحت النيابة في بيان أن النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر الثلاثاء بإحالة المتهم المحبوس، رقيب الشرطة، ربيع مصطفى خليفة، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجلسة عاجلة بعد أن وجه إليه الاتهام بقتل كل من كمال عماد كمال، ووالده عماد كمال صادق، عمدا مع سبق الإصرار، مستخدما في ذلك سلاحا ناريا.

بحسب البيان، باشرت النيابة العامة التحقيق واستمعت لأقوال كافة شهود الواقعة الذين أكدوا ارتكاب المتهم تلك الجريمة.

وضمت النيابة العامة تقارير مصلحة الطب الشرعي التي أشارت إلى إصابة المجني عليهما بعيارين ناريين مما أودى بحياتهما، وما أسفر عنه فحص السلاح الناري المستخدم في الواقعة، والذي تبين أنه صالح للاستخدام وسبق استعماله بتاريخ معاصر للواقعة.

كما ضمت النيابة العامة تقرير جهة الخبرة بشأن تفريغ المقاطع المرئية التي رصدتها كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة، والمتضمنة تصوير المتهم حال ارتكابه جريمته، وقد أورد ذلك التقرير أن تلك المقاطع جميعها صحيحة، كما تضمنت التحقيقات إقرار المتهم بارتكابه جريمة قتل المجني عليهما عمدا باستخدام سلاحه الميري، على النحو الذي يتساند مع كافة الأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات.

وتصل عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن المؤبد.

وقتل صادق (49 عاما) وابنه (21 عاما) في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء في موقع بناء قرب كنيسة كان الشرطي معينا لحراستها.

وقالت مصادر قضائية إن الشرطي استخدم بندقيته الآلية الرسمية في القتل الذي سبقته مشاجرة بين الطرفين.

وأثار قتل الرجل وابنه غضب المسيحيين في المنيا التي تبعد نحو 260 كيلومترا عن القاهرة حيث طالبوا بإجراءات حماية أكبر لهم خاصة أن الحادث جاء بعد مقتل سبعة مسيحيين في هجوم نفذه إسلاميون متشددون في المحافظة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويمثل المسيحيون نحو 10 بالمئة من سكان مصر ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز، وكثيرا ما تعرضوا لهجمات إسلاميين متشددين مما دفع السلطات لوضع حراسة مسلحة خارج الكنائس والأديرة.

المصدر: المصري اليوم + رويترز