 
مباشر

بيان للنائب العام المصري بشأن حادثة الكنيسة في المنيا

أخبار العالم العربي

بيان للنائب العام المصري بشأن حادثة الكنيسة في المنيا
Reuters
عنصر أمن مصري يسير في أحد شوارع المنيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l775

قالت النيابة العامة في مصر إن المتهم بقتل مواطنين من الأقباط في المنيا اعترف بإطلاقه النار من سلاحه على المجني عليهما.

وقال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق في بيان إن رقيب الشرطة المعين لحراسة الكنيسة أطلق النار على عماد كمال صادق ونجله ديفيد، إثر مشادة كلامية نشبت بينهم.

وقال البيان إن "النيابة العامة عاينت مكان الحادث وناظرت جثة المجني عليهما، وتحفظت على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وندبت الطب الشرعي للكشف على جثتي المجني عليهما".
وأضاف النائب العام أن "التحقيقات ما زالت جارية، ليدلي باقي الشهود بإفاداتهم في الواقعة، ولورود تقرير الطبي الشرعي تمهيدا لإعداد الأوراق للتصرف".
وأكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الأمر في يد الأمن والقضاء، وفي انتظار اتخاذ القرار المناسب لتهدئة الأمور.

المصدر: المصريون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. كاميرات المراقبة رصدتهم وفضحتهم حينما ظنوا ألا أحد رآهم!