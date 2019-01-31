الصين تدعو دول الخليج إلى الوحدة والوفاق

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى العودة إلى "الوحدة والوفاق"، في العلاقات بين دول الخليج العربي، لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بكين.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، أن الرئيس "شي أبلغ أمير قطر، خلال لقائهما في قاعة الشعب الكبرى ببكين، أن التعاون الإقليمي أساس مهم للازدهار في منطقة الخليج".

وأضاف شي، أن "الصين تدعم جهود مجلس التعاون الخليجي الساعية إلى حل ملائم للخلافات عن طريق الوسائل السياسية والدبلوماسية، بهدف استعادة الوحدة والوفاق بين الدول الخليجية والعربية".

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وظلت الصين بمنأى عن الخلاف الخليجي ودعت لحله من خلال المحادثات، لكنها استضافت مسؤولين قطريين كبارا منذ بدء الأزمة.

المصدر: رويترز