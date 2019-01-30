إطلاق سراح ابنة المعارض السوداني الصادق المهدي

أكد حزب الأمة القومي المعارض، إفراج السلطات السودانية عن نائب الحزب مريم الصادق المهدي بعد ساعات من اعتقالها الأربعاء.

وكتب الحزب في تغريدة على "تويتر"، "إطلاق سراح الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي، ونائب الأمين العام لنداء السودان، ظهر الأربعاء".

إطلاق سراح الدكتورة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الامة القومي ونائبة الأمين العام لنداء السودان ظهر اليوم.. pic.twitter.com/Edpq1qS6ln — حزب الأمة القومي (@AlimamsMedia) 30 января 2019 г.

وكانت قوة من جهاز الأمن السوداني، اعتقلت المهدي، صباح اليوم، فيما أكد شقيقها رباح، أن "سيارتي أمن وصلتا إلى منزل مريم صباح الأربعاء، لأخذها".

وأكد الحزب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر الاعتقال.

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المصدر: موقع حزب الأمة القومي السوداني