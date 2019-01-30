اعتقال ابنة زعيم المعارضة السوداني الصادق المهدي

قالت وكالة "رويترز" إن قوات الأمن السودانية اعتقلت مريم الصادق المهدي، ابنة زعيم المعارضة الصادق المهدي، ونائبة رئيس حزب الأمن القومي.

ونقلت الوكالة عن شقيقتها رباح صادق المهدي، أن سيارتي أمن وصلتا إلى منزل مريم صباح اليوم الأربعاء، وأخذوها.

من جهتها، أكدت صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر الاعتقال.

وقال الحزب في التغريدة إن: "قوة من 5 أفراد تابعة لجهاز الأمن تهجمت على منزل الحبيبة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي (بالصافية ببحري)، وروعت بناتها وولديها، اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل".

إعتقال الدكتورة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الامة القومي قبل قليل#مدن_السودن_تنتفضpic.twitter.com/Myf5BUS265 — حزب الأمة القومي (@AlimamsMedia) 30 janvier 2019

تهجمت قوة من خمسة أفراد تابعة لجهاز الأمن في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم على منزل الحبيبة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي (بالصافية ببحري)، وروعت بناتها وولديها، اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل .#تسقط_بسpic.twitter.com/COsguEbd2H — حزب الأمة القومي (@AlimamsMedia) 29 janvier 2019

المصدر: رويترز