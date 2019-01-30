كاتب مصري: الانفصال عن سوريا كان جرحا كبيرا للرئيس "عبدالناصر"

قال الكاتب المصري الكبير صلاح منتصر، إنه قرر إصدار كتاب "شهادتي على عصر عبد الناصر.. سنوات الانتصار والانكسار" لأن ذلك من حق الأجيال الحالية والقادمة.

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وأضاف منتصر خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه لم يحب يوما شخصا مثل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أنه يسرد التاريخ كما جرى وما لا يعرفه أحد في كتابه، مثل محاولة الأمريكيين الاتفاق مع الزعيم المصري الراحل لإنهاء الخلاف مع إسرائيل.

وأوضح منتصر، أن الراحل عبدالناصر شكل أول حكومة في التاريخ ووضع أول خطة خمسية، مشيرا إلى أنه سعى إلى الوحدة مع سوريا بنوايا طيبة، مؤكدا أن انفصال مصر وسوريا كان جرحا عميقا للرئيس الراحل.

وأشار الكاتب المصري إلى أن الوحدة مع سوريا كانت أهم حدث في تاريخ مصر.

المصدر: "إم بي سي مصر"