سيارة "وزير السد العالي" التاريخية التي استقلها عبد الناصر تعمل بكل قوتها

عادت للحياة بكامل طاقتها السيارة التي استقلها الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر خلال زياراته إلى أسوان لمتابعة إنشاءات السد العالي.

وخضعت السيارة، وهي "موديل شيفروليه 1958" من نوع "بيل أير" وتتبع لهيئة السد العالي للصيانة في القاهرة قبل أن تصل إلى أسوان تمهيدا لعرضها في متحف خاص بمقتنيات النيل الذي يخطط لفتحه يوم 9 يناير.

#الشروق| "شاهد"سيارة وزير السد العالي، التي استقلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال تفقده أعمال الإنشاءات pic.twitter.com/Np74TBLgoA — Shorouk News (@Shorouk_News) 3 января 2019 г.

وقاد السيارة في أسوان وزير الري المصري محمد عبد العاطي.

وعرضت الوزارة السيارة، التي وصفتها بالقطعة التاريخية الهامة، الأربعاء في مقرها قبل نقلها إلى أسوان.

المصدر: الشروق + RT