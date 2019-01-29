النرويج: قرار إسرائيل حول الخليل انتهاك لاتفاقيات أوسلو

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن القرار الإسرائيلي بشأن إنهاء عمل بعثة المراقبين في الخليل قد يكون انتهاكا لاتفاقيات أوسلو.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسن سوريدي في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب قد يعني إنهاء تطبيق جزء مهم من اتفاقيات أوسلو".

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وأضافت الوزيرة أن "الوضع في الخليل غير مستقر ويمكن وصفه بالنزاع"، وأعربت عن قلقها إزاء إنهاء البعثة التي كانت قائمة هناك منذ 22 عاما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق عن رفضه تمديد فترة بقاء المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، معتبرا إياها قوة "تعمل ضد إسرائيل"، مؤكدا أنه لن يسمح بتواجدها في المنطقة.

المصدر: رويترز