ترحيل فنانة مصرية إلى سجن القناطر بعد تسليم نفسها للشرطة

سلمت الفنانة المصرية ميريهان حسين، اليوم الثلاثاء، نفسها لمديرية أمن الجيزة في مصر، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس أسبوعين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

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ترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو 2016، عندما اقتحمت بسيارتها كمينا للشرطة وهي مخمورة، وقامت بالتعدي على ضباط وأفراد الكمين، وتقدمت للمحاكمة التي أصدرت حكما بحبسها سنتين ونصف السنة، وكفالة مقدارها 30 ألف جنيه.

وقام محامي المتهمة باستئناف الحكم، فأصدرت محكمة مستأنف الهرم يوم 4 من الشهر الجاري بتخفيف الحكم إلى أسبوعين، وسارعت المتهمة عنئذ بتسليم نفسها إلى قسم شرطة الهرم، وتولت قوة أمنية ترحيلها إلى سجن النساء في القناطر لتنفيذ الحكم السابق.

المصدر: صدى البلد