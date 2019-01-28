"تحيا تونس".. حزب جديد قد يترأسه الشاهد

أعلن عشرات من نواب البرلمان التونسي والوزراء عن تشكيل حزب جديد يحمل اسم "تحيا تونس" من المتوقع أن يتزعمه رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد.

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وبحضور آلاف الأنصار في مدينة المنستير الساحلية، معقل الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس تونسي، تم إعلان الحزب الذي صوت أنصاره لاختيار اسمه "تحيا تونس".

وانضم إلى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب "نداء تونس" والمستشارين في البلديات، متهمين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.

ولم يحضر رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاجتماع الأول، لكن قيادات في الحزب قالوا إنه سيكون زعيم الحزب الجديد.‭‭ ‬‬‬

ويأتي إعلان الحزب الجديد بعد أشهر من خلافات محتدمة بين قيادات حزب "نداء تونس" الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.

وتتألف الحكومة في تونس من ائتلاف من العلمانيين وحركة النهضة الإسلامية المعتدلة، ولكن الائتلاف أصبح هشا ويواجه العديد من الصعوبات في تمرير إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون.

وحظيت تونس بإشادة واسعة من الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه الربيع العربي بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 دون إثارة اضطرابات عنيفة.

المصدر: رويترز