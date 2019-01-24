زعيم حركة النهضة التونسية: الثورة أسوأ طريق للإصلاح

قال زعيم حزب حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إن العالم العربي بحالة غليان لأن أنظمته تحتاج إلى إصلاح، وطريق الثورة أسوأ طريق للتصحيح.

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وأشار الغنوشي في مؤتمر دافوس الاقتصادي، إلى أنه لا يجب أن يكون العالم العربي جزيرة منعزلة عن العالم الآخر، فالعالم العربي لا يعترف بالحرية ولا يعترف بحقوق الإنسان.

وانطلقت فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا محفل اقتصادات العالم وملتقى رواده، الثلاثاء الماضي، وسط تغيب قادة عالميين بارزين، تشغلهم قضايا أكثر إلحاحا في بلادهم من حضور المنتدى.

المصدر: RT