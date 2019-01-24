بيراميدز المصري يلجأ إلى الملح لفك سحر "عقده الزمالك" (صورة)

قام أحد عمال غرفة تبديل ملابس نادي بيراميدز المصري المملوك لدى رئيس هيئة الترفيه السعودية، برش ماء وملح أمام الغرفة الخاصة بفريقه، وذلك قبل مواجهته أمام الزمالك اليوم لتفعيل السحر.

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وانتشرت الصورة الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المتابعين إن نادي بيراميدز يقوم بالسحر قبل لقاء الزمالك.

ويلتقي الزمالك مساء اليوم مع بيراميدز على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل حاليا صدارة بطولة الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني، برصيد 38 نقطة.

المصدر: الوطن