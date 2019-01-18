آل الشيخ يثير جدلا بنشر صورة نجم برتغالي (صورة)

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ عبر حسابه في فيسبوك اليوم صورة للبرتغالي لويس ناني البالغ 32 عاما، لاعب سبورتينغ لشبونة.

وكتب على الصورة معلقا: "يعجبني أداء هذا اللاعب".

إقرأ المزيد

وتكهن عدد من متابعي حساب آل الشيخ أن يكون ناني هو الصفقة المقبلة لفريق نادي بيراميدز، في حين توقع البعض الآخر أن المنشور بمثابة تمويه من مالك النادي للصفقة الأكبر التي أكد مسؤولو النادي أنها ستكون مفاجأة للجميع.

ووعد آل الشيخ، منذ عدة أيام، بإتمام صفقة مفاجئة لصالح بيراميدز، ستظهر خلال مباراة الزمالك في الدوري المصري، في الـ24 من يناير الجاري.

المصدر: وكالات