آل الشيخ يعد بصفقة مفاجئة لبيراميدز أمام الزمالك في الدوري المصري

وعد رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، بإتمام صفقة مفاجئة لصالح فريقه، ستظهر خلال مباراة الزمالك في الدوري المصري، في الـ24 من يناير الجاري.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، مساء أمس: "لاعب مفاجأة سيظهر في مباراة الزمالك وبيراميدز الخميس المقبل".

كما كتب أنه لن يرضى بأقل من 3 أهداف في شباك الزمالك.

وفجر آل الشيخ، مفاجأة في مباراة الأهلي وبيراميدز، بالتعاقد مع عبدالله السعيد، من الأهلي السعودي، قبل اللقاء بساعات.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري الممتاز بـ41 نقطة، ويحتل بيراميدز مركز الوصافة بـ35 نقطة، وسيقاتل كل فريق للفوز بالنقاط الثلاث خلال لقائهما، فالزمالك سيسعى لتوسيع الفارق، وبيراميدز يريد زيادة الضغط على المتصدر.

المصدر: وكالات