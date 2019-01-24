قبل إتمام الانسحاب.. البنتاغون يرسل قوات إضافية إلى سوريا!

نقلت شبكة "CNN" الإخبارية عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون أرسل قوات إضافية إلى سوريا، وأن الهدف من ذلك تأمين عملية انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إلى أن مصادرها في البنتاغون لم تكشف عن المكان الذي سترسل إليه القوات الأمريكية الإضافية، ولا عن عددها، إلا أنهم قالوا إن معظمها سيكون من قوات المشاة، وستكون مهمتها، تأمين القوات والمعدات على الأرض خلال عمليات نقلها.

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تلك المصادر أوضحت أن هذه القوات ستتنقل إلى عدة مناطق في سوريا، من دون أن تتطرق إلى موضوع عمليات الانسحاب ذاتها، نظرا لـ"دواع أمنية" تستدعي تلافي التهديدات.

ورأت مصادر شبكة "CNN" أن مثل هذه التهديدات "تنطلق من تنظيم داعش، وقوات النظام السوري والمليشيات المدعومة من إيران".

يأتي هذا التطور عقب إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته "عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أربعة أمريكيين، بالإضافة إلى 10 آخرين في مدينة منبج السورية، الأسبوع الماضي".

المصدر: CNN