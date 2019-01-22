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أمير الكويت يستقبل وفدا إعلاميا من قناة "RT"

أخبار العالم العربي

أمير الكويت يستقبل وفدا إعلاميا من قناة
RT
أمير الكويت مع نائب رئيس تحرير قناة RT
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استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وفدا من قناة RT برئاسة النائب الأول لرئيس التحرير ألكسي نيكولوف ومديرة القناة العربية مايا مناع، الذي وصل لبحث التعاون الإعلامي.

RT
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وضم الوفد منتج قناة RT العربية ألكسي سولوماتين، والمختصة في قسم العلاقات العامة آنا بيلكوفا، والمختص في قسم الموارد الإعلامية والترويج في القناة تيمور فومين، بالإضافة إلى مدير وكالة "رابتلي" في الشرق الأوسط بنجامين دياب.

RT
رئيس مجلس الأمة الكويتي مع وفد RT

والتقى الوفد الإعلامي من قناة RT أيضا مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، حيث حضر اللقاء الأول والثاني السفير الروسي لدى الكويت نيكولاي ماكاروف، والنائب في مجلس الأمة الكويتي يوسف الفضالة.

ووصل الوفد لبحث التعاون النلفزيوني بين قناة RT ووسائل الإعلام الكويتية.

المصدر: RT

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