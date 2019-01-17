أمير الكويت يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

أفاد مراسلنا في بيروت بأن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت الأحد المقبل.

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وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وزارة الخارجية اللبنانية امتنعت عن تأكيد المعلومة حول اعتذار أمير الكويت أو نفيها​​​.

وتستضيف بيروت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة يومي 19 و20 يناير.

المصدر: RT