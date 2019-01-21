رويترز: السودان يجمد ترخيص صحفيين بعد تغطيتهما للاحتجاجات

ذكرت قناة إخبارية ومسؤول سوداني أن الخرطوم جمدت ترخيص اثنين من الصحفيين أحدهما يعمل بقناة "العربية" والآخر في وكالة "الأناضول" بعد تغطيتهما للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال مسؤول بوزارة الإعلام السودانية "مجلس الإعلام الخارجي لديه ملاحظات على أداء مراسل العربية وسيسري قرار التجميد لحين القيام بمراجعة وضع المراسلين الاثنين".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن مجلس الإعلام الخارجي يتعامل مع المنظمات الإعلامية الأجنبية.

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ولم يحدد المسؤول هوية الصحفي الآخر، لكن بهرام عبد المنعم المراسل بوكالة الأناضول التركية للأنباء والذي كان يغطي الاحتجاجات أبلغ رويترز بأن اعتماده الصحفي قد أُلغي.

وقال "مجلس الإعلام الخارجي طلب مني تسليم بطاقة المراسل، التي تجيز لي العمل كمراسل صحفي، حتى إشعار آخر".

في نفس السياق، قالت شبكة الصحفيين السودانيين "S.J.Net" إنه تم سحب تراخيص مزاولة المهنة من مراسل قناة العربية سعد الدين حسن ومراسل وكالة الأناضول التركية بهرام عبد المنعم والمصور محمود حجاج، ورفض تجديد تراخيص مراسلي قناة الجزيرة أسامة سيد أحمد وأحمد الرهيد والمصور بدوي بشير.

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المصدر: وكالات