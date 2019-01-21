وسائل إعلام قطرية: الرئيس السوداني عمر البشير يصل إلى الدوحة الثلاثاء

يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنباء القطرية: "يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، أخاه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي يصل الدوحة غداً الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد".

وأضافت: "وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس السوداني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: صحف قطرية