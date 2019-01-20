بغداد تنفي قصف طائرات أمريكية لمواقع عراقية

نفى مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قصف نفذته طائرات أمريكية لمواقع عراقية.

وقال بيان للمركز إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت معلومات عن قيام طائرات أمريكية بقصف مواقع وأماكن في مناطق مختلفة من البلاد ما أسفر عن سقوط ضحايا"، متابعا "من خلال المتابعة الميدانية والتدقيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أي نشاطات لطائرات أمريكية أو غيرها".

وأضاف أن "ما يتم نشره هو محاولة لخلط الأوراق، لكون قادة العمليات المشتركة تشرف على العمليات الجارية في جميع محافظات العراق" دون اتهام جهة بعينها بالوقوف وراء هذه الإشاعات.

المصدر: RT