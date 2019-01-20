 
مباشر

بغداد تنفي قصف طائرات أمريكية لمواقع عراقية

أخبار العالم العربي

بغداد تنفي قصف طائرات أمريكية لمواقع عراقية
Reuters
طائرات حربية أمريكية تابعة لقوات التحالف الدولي ضد "داعش" (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcii

نفى مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قصف نفذته طائرات أمريكية لمواقع عراقية.

وقال بيان للمركز إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت معلومات عن قيام طائرات أمريكية بقصف مواقع وأماكن في مناطق مختلفة من البلاد ما أسفر عن سقوط ضحايا"، متابعا "من خلال المتابعة الميدانية والتدقيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أي نشاطات لطائرات أمريكية أو غيرها".

وأضاف أن "ما يتم نشره هو محاولة لخلط الأوراق، لكون قادة العمليات المشتركة تشرف على العمليات الجارية في جميع محافظات العراق" دون اتهام جهة بعينها بالوقوف وراء هذه الإشاعات. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سرّ شبابك في دمك ... مستحضر تجميل جديد مصنوع من دمك أنت!