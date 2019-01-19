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بالفيديو.. الشرطة العسكرية الروسية تكثف دورياتها شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الشرطة العسكرية الروسية تكثف دورياتها شمالي سوريا
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بدأت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات تتبع مسارين جديدين في منطقة مدينة منبج شمال غربي سوريا وعلى مسافة 32 و48 كم، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

من جهتها أفادت وكالة "هاوار"، بأن الدوريات المشتركة في منطقة بلدة العريمة خرجت صباح اليوم باتجاه جبلة الحمرة الواقعة على خط التماس في الجهة الغربية الجنوبية للعريمة، وتوقفت هناك لبعض الوقت لتفقد النقاط العسكرية السورية المنتشرة في القرية ورصد الجبهة، قبل أن تستأنف مسيرها عبر القرى الواقعة شمال العريمة.

ولفتت الوكالة إلى أن الشرطة العسكرية الروسية زادت من عدد المدرعات المشاركة في الدوريات، لتبلغ 6 عربات ترافقها عربتان لمجلس الباب العسكري.

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وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد شرعت في تسيير دورياتها في العريمة ومناطق مجاورة من منبج في 7 يناير الحالي، كما أنها نفذت قبل أيام أول عملية إنسانية لغوث سكان المنطقة.

المصدر: RT + "هاوار"

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