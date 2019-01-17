 
مباشر

إيران مستعدة للتعاون النووي مع العراق

أخبار العالم العربي

إيران مستعدة للتعاون النووي مع العراق
Reuters KHALID AL-MOUSILY
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc21

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده للتعاون في المجال النووي مع العراق في إطار المعايير الدولية الضابطة والمرعية.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة النجف العراقية عقب اجتماع مع رجال أعمال عراقيين: "علاقتنا مع العراق مثل سائر الدول الأخرى وليست مصطنعة، ونحن والعراق لدينا علاقات قبل وجود الولايات المتحدة، وسنواصل تلك العلاقات".

وأضاف: "نحن إخوة، وعلاقتنا ليست متغطرسة، وهذه أطول رحلة أقوم بها لبلد في العالم، وهذه علامة على الاهتمام والعلاقات الخاصة بين الحكومتين والبلدين".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
حجم التجارة بين العراق وإيران

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "العلاقات بين طهران وبغداد تتمتع بأفق مشرق ورائع للغاية، وأن البلدين يحتاجان لتنمية اقتصادية أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يعملا معا لتحسين سبل العيش فيهما".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرجل الخارق.. ركض 50 كم في 6 ساعات ودرجة الحرارة 67-