حجم التجارة بين العراق وإيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ العام الماضي 8 مليارات دولار.

وقال ظريف خلال مشاركته بمؤتمر اقتصادي أقامته القنصلية الإيرانية في كربلاء إن "العلاقات الإيجابية بين شعبي وحكومتي البلدين تفتح الباب أمام تعاون اقتصادي واسع في الفترة القليلة المقبلة".

وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وايران وصل في العام الماضي إلى 8 مليارات دولار سنويا ما يعكس عمق التعاون بين البلدين في هذا المجال".

المصدر: RT