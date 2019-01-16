أول زيارة لوزير خارجية فرنسي إلى مدينة النجف العراقية

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى مدينة النجف جنوب بغداد، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية فرنسي للمدينة التقى خلالها آية الله محمد سعيد الحكيم أحد مراجع الشيعة الأربعة.

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والتقى لودريان أمس الثلاثاء بالمرجع الشيعي آية الله محمد سعيد الحكيم خلال زيارته إلى النجف، حيث مرقد الأمام علي بن أبي طالب (أول الأئمة المعصومين لدى الشيعية الاثنى عشرية).

ومحمد سعيد الحكيم، أحد مراجع الشيعة الكبار في العالم، وعلى رأسهم آية الله علي السيستاني الذي يلعب دورا مؤثرا في السياسة العراقية وصاحب فتوى "الجهاد الكفائي" التي شكلت بعدها فصائل الحشد الشعبي لمحاربة وطرد "داعش" من العراق.

واختتم لودريان في النجف زيارة للعراق استغرقت يومين بدأها يوم الاثنين في بغداد، لتأكيد دعم بلاده للعراق في مواجهة التهديدات المتواصلة لتنظيم "داعش"، واستعدادها للمساهمة في إعادة أعمار البلاد بعد 3 سنوات من الحرب ضد الإرهابيين.

وتعد النجف، من أهم المدن المقدسة لدى الشيعة في العالم، ومقرا لنفوذ سياسي مهم جدا في العراق منذ غزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين على يد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003.

المصدر: أ ف ب