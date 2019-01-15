أردوغان: سنتخذ قريبا خطوات ضرورية للحفاظ على وحدة أراضي سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ قريبا "خطوات ضرورية" للحفاظ على وحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة لن تطلب إذنا من أي جهة لمحاربة "الإرهابيين".

وقال أردوغان، في مقال كتبه لصحيفة "كوميرسانت" الروسية نشر اليوم الثلاثاء: "نحتفظ بالحق في استهداف الإرهابيين الذين يهددون بلدنا من الأراضي السورية إلى حين تتهيأ الظروف... ولا نطلب إذنا من أحد من أجل محاربة الإرهاب".

واعتبر أردوغان أن "الأزمة السورية لا يمكن أن تحل إلا من قبل الدول التي تستفيد من تضميد جراح سوريا وتتضرر من تعميق النزاع".

وأضاف أردوغان: "إننا أكدنا دائما بشكل صريح ونواصل التأكيد بأننا لن نسمح بوجود أي عناصر تهدد أمن بلادنا القومي أو وحدة أراضي سوريا".

وذكر أردوغان: "سنتخذ في المستقبل القريب بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا خطوات ضرورية للحفاظ على وحدة أراضي جارتنا".

وشدد أردوغان على أن "الادعاءات الصادرة من الولايات المتحدة" حول هذه القضية "لا أساس لها ولا تعكس الحقائق وإنما وجهة نظر بعض المجموعات ذات المصالح الضيقة".

وتجري تركيا والولايات المتحدة مفاوضات متوترة حول العملية العسكرية المرتقبة للجيش التركي في شمال سوريا والتي تقول أنقرة إنها ستستهدف "الإرهابيين" من "وحدات حماية الشعب" الكردية، وهو التنظيم الذي تعاون مع القوات الأمريكية في محاربة "داعش" على الأرض السورية.

وأعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر الماضي بدء انسحاب قواتها من سوريا، لكنها أكدت مرارا ضرورة منع استهداف حلفائها الأكراد على يد تركيا، التي هددها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين بتدميرها اقتصاديا حال ضربها "وحدات حماية الشعب".

وسبق أن ذكر أردوغان أنه توصل مع ترامب خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس إلى تفاهم حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا لمنع التصعيد في المنطقة.

المصدر: الأناضول + وكالات