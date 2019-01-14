الرئاسة التركية: أردوغان وترامب بحثا هاتفيا إقامة منطقة عازلة شمال سوريا

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بحثا فيه عددا من القضايا الثنائية والدولية بالتركيز على ملف الأزمة السورية.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن الجانبين ناقشا موضوع إقامة منطقة عازلة "خالية من الإرهاب" في شمال سوريا لمنع تصعيد التوتر بين القوات التركية من جهة والمقاتلين الأكراد الذين تحالف معهم الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في الأراضي السورية من جهة أخرى.

وأفاد البيان بأن أردوغان أعرب في الاتصال مع ترامب عن ترحيبه بقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا وأشار إلى استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال الدعم للولايات المتحدة في هذا الشأن.

يتبع...