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عاصفة ثلجية تضرب السعودية وتركيا وسوريا وإيران

أخبار العالم العربي

عاصفة ثلجية تضرب السعودية وتركيا وسوريا وإيران
AP ESA/Alexander Gerst
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أعلن عضو لجنة الأحوال المناخية الباحث في علوم الطقس بالسعودية عبد العزيز الحصيني، أن عاصفة ثلجية قد تضرب تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ثم شمال السعودية.

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وأوضح أنه وفقا لمؤشرات وبيانات الطقس ستضرب العاصفة الحدود الشمالية للمملكة في تبوك والجوف ثم العراق وإيران ‏من الأربعاء القادم.

وتوقع الحصيني أن يعقبها موجة برد قوية متوقعا أن تكون أقوى موجة برد تعم معظم المناطق، وقد تلامس الحرارة الصفر المئوية خارج مدن منطقتي الرياض والقصيم.

وتعاني دول كثيرة، من العواصف الثلجية والموجات الباردة، لا سيما مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال حيث تتعرض لظروف قاسية جدا جراء الثلوج الكثيفة التي غطت خيامهم والبرد القارس.

المصدر: alriyadh

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