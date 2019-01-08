"نورما" تضطر الصليب الأحمر لإجلاء اللاجئين السوريين عن أكبر مخيم لهم في لبنان

أجلى الصليب الأحمر اللبناني أكثر من 500 شخص من أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة السماقية الحدودية على الضفة اللبنانية لنهر الكبير بسبب العاصفة "نورما" التي هبت على المنطقة.

وتولت سيارات الصليب الأحمر نقل القسم الأكبر منهم، إلى عدد من المخيمات البعيدة عن مخاطر السيول، في حين جرى نقل 150 شخصا إلى مدرسة حكر الضاهري الرسمية، التي أمر المحافظ بفتحها لاستقبالهم لحين انتهاء العاصفة وإيجاد البديل الملائم.

بسبب "نورما".. إجلاء أكثر من 500 لاجئ في السماقية! https://t.co/eBDheJwuB7 — AlmustaqbalNewspaper (@AlmustaqbalAUP) 7 января 2019 г.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه اتحاد الجمعيات الإغاثية اللبنانية وفاة طفلة سورية جراء الصقيع والثلوج فى بلدة عرسال شمال شرق لبنان ليرتفع عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي يمر بها لبنان إلى 10 بينهم سبعة أطفال.

وأفاد الاتحاد في بيان بأن الطفلة السورية التى توفت اسمها فاطمة الزين، وقد وصلت مستشفى وهى في حالة تجمد ولم تفلح محاولات الأطباء لإنعاشها، مشيراً إلى أن منطقة عرسال هي أكثر المناطق اللبنانية تضرراً من العاصفة حيث انعزلت المنطقة التي تضم نحو 40 ألف مواطن لبناني و80 ألف لاجئ سوري عن العالم نتيجة تراكم الثلوج مع وجود مستشفى واحد يخدمهم إلى جانب المستشفى الميداني.

ولا تزال المخيمات للاجئين السوريين في عرسال تعاني ظروفا قاسية جدا جراء الثلوج الكثيفة التي غطت خيامهم والبرد القارس، ما حمل نشطاء على مواقع التواصل وقاطني المخيمات على تعميم نداءات الاستغاثة.

مخيم عرسال .... رمز القهر السوري و النخوة العربية .. و فشل تجار الدماء الطاهرة

و التضحيات الجسيمة ..

حسبنا الله ونعم الوكيل و كفى

اللهم تجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين pic.twitter.com/kpZDYPQszt — رئيس منظمة الإحسان . خريج جامعة دمشق كلية الشريعة (@EIYRkd8dgtAtnL4) 8 января 2019 г.

ندعوا الجميع توخي الحذر وعدم التنقل الا عند الضرورة وأرجوا عدم نسيان وضع اللاجئين السوريين في المخيمات #عرسال فهذه مسوؤلية انسانية من الدولة والمحافظات والجمعيات وكل مواطن لبناني وعائلة ادعوكم استقبال لو لاجئ واحد في منزله ( أرجوكم🙏🙏🙏) حتى تنتهي #عاصفة_نورماpic.twitter.com/027IDq0W9I — 🇸🇦🇱🇧 OMAR 🇪🇬🇦🇪 (@Omarh8282) 8 января 2019 г.

من جهته ناشد وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية لإنقاذ العائلات التي طافت خيامها في مخيم رقم 040 ومخيم 034 في منطقة حوش الحريمي في البقاع الغربي.

ناشد وزير الدولة لشؤون النازحن #معين_المرعبي مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية وشركائهما على الارض من منظمات دولية غير حكومية وجمعيات التدخل لانقاذ العائلات التي طافت الخيم التي تقطن بها في مخيم رقم 040 ومخيم 034 في منطقة حوش الحريمي في البقاع الغربي pic.twitter.com/RCNDZzuE7i — وزارة النازحين لبنان (@mosdalb) 7 января 2019 г.

ناشد وزير الدولة لشؤون النازحن #معين_المرعبي مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الشؤون الاجتماعية وشركائهما على الارض من منظمات دولية غير حكومية وجمعيات التدخل لانقاذ العائلات التي طافت الخيم التي تقطن بها في مخيم رقم 040 ومخيم 034 في منطقة حوش الحريمي في البقاع الغربي. pic.twitter.com/E5dlxYCkWF — وزارة النازحين لبنان (@mosdalb) 7 января 2019 г.

طلب وزير الدولة لشؤون النازحين #معين_المرعبي إلى #UNHCR ووزارة الشؤون الاجتماعية وشركائهما على الارض من منظمات دولية غير حكومية وجمعيات التدخل لانقاذ العائلات التي طافت الخيم التي تقطن بها في مخيم رقم 040 ومخيم 034 في منطقة حوش الحريمي في البقاع الغربي وعلى امتداد مساحة لبنان pic.twitter.com/u1rOPbPpVx — وزارة النازحين لبنان (@mosdalb) 7 января 2019 г.

وازدادت حدة العاصفة الثلجية "نورما" التي هبت على لبنان وسوريا منذ السبت الماضي مخلّفة أضرارا مادية ومتسببة في غلق العديد من الطرق الرئيسية في أنحاء البلاد نتيجة تراكم الثلوج.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة الثلجية غدا الأربعاء على أن تخف حدتها بحلول الخميس وفقا للأرصاد الجوية اللبنانية.

المصدر: وكالات