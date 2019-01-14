بومبيو بعد لقائه القيادة السعودية : المملكة ترغب في حل أزمة الخليج

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعد لقائه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، أن قيادة المملكة ترغب في حل الأزمة الخليجية مع قطر.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في نهاية زيارته إلى السعودية، ردا على سؤال حول ردود أفعال القيادة السعودية على تصريحاته من الدوحة بخصوص ضرورة إنهاء الأزمة الخيلجية: "تحدثنا عن السبل التي نستطيع عبرها إعادة منطقة الخليج إلى وضع أفضل، وأعتقد أنهم أيضا يرغبون في ذلك".

وتابع بومبيو: "يجب علينا كلنا إيجاد طرق للقيام بذلك سوية، لكن بالدرجة الأولى ينبغي أن تعثر هذه الدول على السبل التي تمكنها من معالجة الوضع بشكل مشترك".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إننا نستطيع بالطبع تقديم مساعدة ودعم، لكن في نهاية المطاف هذه الدول يجب عليها أن تعيد وحدة صفها".

وأوضح: "حديثي معهم تمثل بمشاركة الملفات التي يخفض فيها هذا الوضع من قدراتنا على العمل معا، ولهذا السبب لدى أمريكا مصلحة حيوية في إعادة تلك الدول جميعا إلى مكان أفضل".

وأعلن بومبيو في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد في قطر عن ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للتحالف الاستراتيجي الإقليمي الجديد الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لمواجهة إيران.

وقال بومبيو إن دول الخليج تواجه تحديات مشتركة، قائلا إن وحدة مجلس التعاون الخليجي "مهمة في الأيام القادمة".

وأعرب عن اعتقاده والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأزمة الخليجية طالت أكثر من اللازم وتعود بالنفع على الخصوم، مضيفا: "إننا أقوياء فقط عندما نعمل سويا".

المصدر: RT