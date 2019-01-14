شيخ الأزهر تعليقا على "فتاة العناق": انصحوها قبل أن تعاقبوها

تدخل شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الاثنين، على خط أزمة فصل الطالبة من جامعة المنصورة في مصر، بسبب فيديو ظهرت فيه تعانق زميلها في الجامعة.

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وطلب شيخ الأزهر من مجلس التأديب الأعلى للطلاب بالجامعة إعادة النظر في العقوبة التي تم توقيعها بحق إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، لإقدامها على تصرف غير مقبول، خلال تواجدها خارج مقر الجامعة، بما يمس التقاليد الدينية والشرقية.

ودعا الشيخ أحمد الطيب مجلس التأديب الأعلى بالجامعة إلى أخذ حداثة سن الطالبة في الاعتبار، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.

وكان رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي، أعلن في وقت سابق أنه تقرر فصل الطالبة صاحبة الواقعة الشهيرة بذهابها إلى جامعة المنصورة وعناق زميل لها أمام أعين الطلبة في الحرم الجامعي.

وتعود أحداث الواقعة إلى تدول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، خلال الفترة الماضية مقطع فيديو لطالب يحضن زميلته بحرم جامعة المنصورة، وتبين أن الطالب يدرس بكلية الحقوق بالجامعة ذاتها، وتمت إحالته والطالبة في جامعة الأزهر للتحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية