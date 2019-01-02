بالفيديو.. جامعة مصرية تفتح تحقيقا بعد معانقة شاب لصديقته في إحدى ساحتها
يوسف عبداللطيف
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فتحت إدارة جامعة المنصورة تحقيقا في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لطالب يعانق زميلته في إحدى ساحات الجامعة.
وقال الطالب في كلية الحقوق إنه احتضن صديقته التي تدرس في جامعة الأزهر احتفالا بعيد ميلادها.
وأكد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، تحويل الطالب صاحب واقعة الفيديو، إلى مجلس تأديب لخروجه عن القيم والعادات الجامعية، لافتا إلى أنه سيتم عمل مذكرة خاصة بالطالبة إلى جامعة الأزهر للتحقيق معها.
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المصدر: المصريون
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